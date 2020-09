Nuova impennata dei casi di contagi al Covid in Italia (Di venerdì 4 settembre 2020) AGI - Sale, e di molto, oggi il numero di nuovi casi positivi di coronavirus in Italia: sono 1.733, cioè se ne contano 336 rispetto a 71 registrati ieri. Il totale di casi è ora d 274.644. Sale anche il numero di decessi: sono 11 rispetto a ieri, portando il totale a 35.518. Leggi su agi

