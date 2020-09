Nuova avventura per Camoranesi: è il nuovo allenatore del Maribor (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo la sua avventura al Tabor Sezana, terminata con una buona salvezza del club, Mauro German Camoranesi comincia un nuovo capitolo della sua vita: sarà allenatore del Maribor. L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito della società e sui profili social.Camoranesi: "Grande sfida qui al Maribor"caption id="attachment 1016755" align="alignnone" width="675" Camoranesi (twitter Maribor)/captionIl club sloveno attraverso un messaggio apparso sul proprio profilo Twitter ha annunciato Mauro German Camoranesi come nuovo allenatore. L'italiano campione del mondo nel 2006 diventa così il nuvo mister del Maribor con il ... Leggi su itasportpress

A settembre. Editoriale Cosmo / Nona Arte pubblicherà un nuovo albo di Lucky Luke, intitolato Lucky Luke monta in sella, realizzato da una guest star, il tedesco Mawil. La sua particolarità è di esser ...

NAPOLI BASKET - Il nuovo Playguardia USA Mayo è arrivato a Napoli

Scrive su Facebook la Napoli Basket: "È appena arrivato a Napoli Josh Mayo. Il nuovo Playguardia Usa è atterrato a Capodichino pochi minuti fa accolto da Cristian Andrisani, Head of logistic operation ...

