Nove positivi al coronavirus a Bitonto, il sindaco Abbaticchio: 'Teniamo alta l'attenzione' (Di venerdì 4 settembre 2020) A Bitonto sono 9 le persone attualmente positive al coronavirus: a fare il punto sull'epidemia covid nella cittadina barese è il sindaco Michele Abbaticchio . 'Ovviamente le persone interessate - ... Leggi su baritoday

Umbria24 : Perugia Calcio: «Tutti negativi i tamponi effettuati» - baritoday : Nove positivi al coronavirus a Bitonto, il sindaco Abbaticchio: 'Teniamo alta l'attenzione' - LaCnews24 : Coronavirus, a Corigliano Rossano 9 positivi: la conferma dell'Asp di Cosenza #calabrianotizie #newscalabria - usatoscherma : RT @Umbria24: Covid-19, nazionale di scherma: 5 positivi a Cascia. Norcia, 2 carabinieri infetti. Risalgono i ricoverati - Umbria24 : Covid-19, nazionale di scherma: 5 positivi a Cascia. Norcia, 2 carabinieri infetti. Risalgono i ricoverati -

Ultime Notizie dalla rete : Nove positivi

È di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.326 positivi e 6 decessi. In calo i tamponi, ..."Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 154 casi di questi 111 sono a Roma e un deces ...