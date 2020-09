Notizie del giorno – Foto hot ‘rubate’ alla Vignali, 18 positivi al Covid in una squadra, retroscena Pedro-Roma (Di venerdì 4 settembre 2020) Le Notizie del giorno più importanti di ieri, giovedì 3 settembre. Foto HOT ‘RUBATE’ alla Vignali – Brutta disavventura occorsa in vacanza a Valentina Vignali, giocatrice di pallacanestro, influencer e modella. La donna, come riferisce Huffington Post, si trovava in vacanza con il fidanzato e altre due coppie di amici ed aveva noleggiato una barca per girare le Eolie. Lo skipper della barca, però, le ha scattato delle Foto di nascosto: “Dettagli di parti intime. Foto imbarazzanti, zoom sul seno e il sedere o in mezzo alle gambe, tutto in primo piano, mentre dormivamo o eravamo rilassate in mezzo al mare e al sole”, ha raccontato la Vignali. A scoprire le ... Leggi su calcioweb.eu

bncalcio : ?? BENVENUTO GIANLUCA?? ???? #BENVENUTOLAPADULA #LAPAGOL #ForzaStrega #BeneventoCalcio ?? Leggi il comunicato sul nos… - Agenzia_Ansa : Addio allo storico dell'arte #PhilippeDaverio Docente e saggista, è stato assessore alla Cultura del Comune di Mila… - fattoquotidiano : Il silenzio dell’Onu, la fuga di notizie, i dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie (Farc), le dimissioni di u… - infoitinterno : Giornale quotidiano on line. Tutte le notizie del Verbano Cusio Ossola - Coronavirus: 75 nuovi casi rispetto a ieri… - franconemarisa : RT @Viminale: #CarloAlbertoDallaChiesa: «Il rigore, il coraggio, la visione strategica sono il suo esempio e il suo lascito. Esserne all'al… -