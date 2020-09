Nonostante Lo Stress della Pandemia, Medici e Infermieri Sono Stati Richiamati dalle Ferie. De Luca: “Nessuno Ha Detto No” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il governatore campano aggiunge: “Chi rientra si fa il test e si chiude dentro, altrimenti tra un mese dobbiamo chiudere tutto”. Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla gestione sanitaria dell’emergenza Covid tramite una diretta Facebook da Battipaglia. Ieri il governatore ha inoltre firmato un’ordinanza per prorogare al 10 settembre l’obbligo di tampone e quarantena di 14 giorni a chi arriva dall’estero e dalla Sardegna. “Prima di Ferragosto abbiamo richiamato il personale in Ferie e nessuno ha Detto di no. Ora stringiamo i denti per una settimana ancora, non mi interessa niente, chi rientra si fa il test e si chiude dentro, altrimenti tra un mese dobbiamo chiudere tutto”. Continuano nel frattempo le ... Leggi su youreduaction

bvbynijmri : -facevo controlli di continuo in modo che non rifacessi la stessa cosa, ero tenuta sottocchio sia dalla mia psicolo… - giulsboca : comunque io nonostante siano passati 6 mesi non ho proprio voglia di tornare a scuola, con i brufoli che ti escono… - jas_paolini : RT @scioccobasitah: @llyfrausandrain Nonostante io vada bene a scuola e la gente crede che non abbia mai l'ansia,sono nella tua stessa situ… - 6itchhhh : RT @scioccobasitah: @llyfrausandrain Nonostante io vada bene a scuola e la gente crede che non abbia mai l'ansia,sono nella tua stessa situ… - Vittoriatessito : Sono sinceramente felice per Clio perché è finalmente rientrata in Italia con la sua famiglia e ha portato con sé i… -

Ultime Notizie dalla rete : Nonostante Stress Stress da tasse ingiuste, fa causa e ottiene il risarcimento dai giudici Il Messaggero Stress sul lavoro in Posta: una dipendente perde la causa e ora deve restituire i soldi del risarcimento

Il tribunale di Pordenone aveva condannato Poste italiane a corrisponderle 86.498 euro per i danni e 9 mila euro di rimborso per le spese di lite. In secondo grado la sentenza è stata ribaltata e la d ...

Maria Soave/ “Amo il mio lavoro, ma non sopporto lo stress della diretta del tg”

Il mezzobusto del Tg1 si è raccontata a “C’è Tempo per…”, svelando le sue passioni musicali: “Adoro le canzoni di Bruce Springsteen” A “C’è Tempo per…”, trasmissione mattutina in onda su Rai Uno dal l ...

Il tribunale di Pordenone aveva condannato Poste italiane a corrisponderle 86.498 euro per i danni e 9 mila euro di rimborso per le spese di lite. In secondo grado la sentenza è stata ribaltata e la d ...Il mezzobusto del Tg1 si è raccontata a “C’è Tempo per…”, svelando le sue passioni musicali: “Adoro le canzoni di Bruce Springsteen” A “C’è Tempo per…”, trasmissione mattutina in onda su Rai Uno dal l ...