Non saranno gli utenti a fare domanda il bonus PC e tablet da 500 euro (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo essere arrivato l’ok dell’UE per l’erogazione del bonus PC e tablet da 500 euro è importante fare alcune precisazioni per quanto riguarda l’inoltro della domanda, che non spetterebbe ai beneficiari, come invece si era pensato, ma agli operatori. Come riportato sul sito ufficiale di Infratel, che sappiamo essere incaricata dell’organizzazione della piattaforma online che verrà adoperata per fare richiesta del bonus PC e tablet da 500 euro, gli utenti finali, beneficiari del voucher, dovranno interfacciarsi direttamente con gli operatori, che a propria volta provvederanno nel frattempo a registrarsi al portale, attraverso i tradizionali canali di vendita. Le ... Leggi su optimagazine

claudioruss : De Laurentiis: 'D'ora in poi quando ci saranno delle offerte importanti cederemo tutti, ho capito che l'Italia non… - ItaliaViva : .@matteorenzi : 'Gli interventi di ristrutturazione negli stadi di calcio non saranno più bloccati' - matteosalvinimi : MENO 37. Sabato 3 ottobre a Catania non sarò solo: in quell'aula di tribunale ci saranno anche tanti cittadini di F… - vale2bertoni : @FrancoBechis Ahi ahi,ahi..non saranno mai onesti..si mostrano sempre peggiori di quel che si può pensare - Silvia240907 : @tiziana13_tp @maurobiani Hai ragione. Io non ti nascondo una certa inquietudine. Spero che prevarrà la responsabi… -

Ultime Notizie dalla rete : Non saranno Referendum, in un comune dell'Umbria i seggi non saranno nelle scuole LA NAZIONE Tour de France: Van Aert fa il bis, i «ventagli» fanno fuori Pogacar, Carapaz e altri big

Lavaur doveva essere una frazione per velocisti. Invece il ritmo infernale impresso dalla Bora e il vento hanno spezzato il gruppo e castigato (1’21”’ di ritardo) alcuni aspiranti al podio finale.

Jane Fonda: «Il mio più grande rimpianto è non essere andata a letto con Marvin Gaye» (che glielo aveva proposto)

Altro che Che Guevara. Il più grande rimpianto di Jane Fonda è di non essere andata a letto con Marvin Gaye, malgrado lui glielo avesse proposto. A rivelarlo è stata proprio la stessa 82enne attrice n ...

Lavaur doveva essere una frazione per velocisti. Invece il ritmo infernale impresso dalla Bora e il vento hanno spezzato il gruppo e castigato (1’21”’ di ritardo) alcuni aspiranti al podio finale.Altro che Che Guevara. Il più grande rimpianto di Jane Fonda è di non essere andata a letto con Marvin Gaye, malgrado lui glielo avesse proposto. A rivelarlo è stata proprio la stessa 82enne attrice n ...