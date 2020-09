Noi Campani: Massaro nominato segretario cittadino della sezione di Frasso Telesino (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFrasso Telesino (Bn) – Clemente Massaro, Vice presidente della comunità montana del taburno e consigliere comunale, è stato nominato segretario cittadino di Noi Campani della sezione locale di Frasso Telesino. A comunicarlo sono il segretario provinciale Molly Chiusolo e il presidente provinciale Domenico Parisi che dichiarano: “Diamo il benvenuto a Clemente Massaro nel nostro movimento, fondato dal nostro leader Clemente Mastella. L’appoggio e l’impegno di forze nuove e dislocate sul territorio è sempre una ricchezza per Noi Campani che vuole essere ... Leggi su anteprima24

