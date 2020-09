«No Time to Die»: il nuovo trailer, tra azione e paesaggi mozzafiato (Di venerdì 4 settembre 2020) Sarà uno 007 in cui non ci si annoierà o, almeno, è quello che capiamo dal nuovo trailer di No Time to Die, il film diretto da Cary Fukunaga, già regista della prima stagione di True Detective, che, dopo l’uscita annullata in primavera, sbarcherà in Italia il 12 novembre. Daniel Craig, che interpreta James Bond dal 2005, decide, così, di chiudere la sua esperienza come agente segreto in grande stile, sfilando attraverso paesaggi mozzafiato – inclusa la nostra Matera – e non risparmiandosi nulla: dalle acrobazie con le moto al lancio da ponti secolari; da sparatorie in mezzo a invitati incravattati a esplosioni spettacolari. https://www.youtube.com/watch?v=Wy2aQayGzq4 Leggi su vanityfair

