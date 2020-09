New York, suv pirata “sfonda” la manifestazione di Black lives matter a Times Square e si lancia sulla folla. Il video (Di venerdì 4 settembre 2020) Era in corso una manifestazione per ricordare Daniel Prude, l’afroamericano morto soffocato durante l’arresto da parte della polizia a marzo scorso (il video è stato diffuso solo in queste ore),quando un grosso suv ha sfondato il cordone di biciclette a Times Square, cuore pulsante di New York. La scena è stata ripresa e postata sui social media, fortunatamente non c’è stato nessun ferito grave. L'articolo New York, suv pirata “sfonda” la manifestazione di Black lives matter a Times Square e si lancia sulla folla. Il video proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilpost : Negli Stati Uniti un uomo afroamericano è morto asfissiato dopo essere stato incappucciato dalla polizia - repubblica : Usa, afroamericano assassinato dalla polizia a Washington, E a New York incappucciato e asfissiato [aggiornamento d… - Agenzia_Ansa : Incappucciato dalla polizia, muore un afroamericano a #Rochester, sobborgo alle porte di New York. Il nuovo video s… - MatteoMarchini5 : New York, suv pirata “sfonda” la manifestazione di Black lives matter a Times Square e si lancia sulla folla. Il vi… - ilfattovideo : New York, suv pirata “sfonda” la manifestazione di Black lives matter a Times Square e si lancia sulla folla. Il vi… -

Ultime Notizie dalla rete : New York New York, sospesi i sette agenti per l'afroamericano morto asfissiato la Repubblica Walk of Muses #14: James Williamson e Starcrawler

Hanno suonato in tour internazionali con una forte performatività, e sono stati accostati a New York Dolls (glam-rock) e Ramones (punk). La formazione comprende Arrow De Wilde (voce), che è anche la ...

Us Open, Thiem non lascia scampo a Nagal, Serena avanza

Tornano in campo a Flushing Meadows per il loro secondo impegno Dominic Thiem e Daniil Medvedev, le teste di serie di riferimento della parte bassa del tabellone maschile, a cui è dedicato il Day 4 de ...

Hanno suonato in tour internazionali con una forte performatività, e sono stati accostati a New York Dolls (glam-rock) e Ramones (punk). La formazione comprende Arrow De Wilde (voce), che è anche la ...Tornano in campo a Flushing Meadows per il loro secondo impegno Dominic Thiem e Daniil Medvedev, le teste di serie di riferimento della parte bassa del tabellone maschile, a cui è dedicato il Day 4 de ...