Netanyahu condanna il piano di vendita di armi degli Stati Uniti con gli Emirati Arabi Uniti (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo lo storco accordo di pace raggiunto Fra Emirati e Israele, il primo ministro Netanyahu condanna il piano di vendita di armi degli USA con gli Emirati Arabi Uniti. Netanyahu condanna vendita armi USA – EAU Dopo il raggiungimento di un accordo di pace fra Israele ed Emirati, il presidente americano Trump avrebbe promosso un … Leggi su periodicodaily

Giupeppe65 : @EduHard11 @rubio_chef @robertosaviano @netanyahu Sinceramente da Saviano mi aspetto parole di condanna verso l' om… -

Ultime Notizie dalla rete : Netanyahu condanna

Israele irrompe nelle presidenziali Usa. La campagna presidenziale di Joe Biden ha criticato ieri il segretario di Stato americano Mike Pompeo per aver registrato un discorso per la Convention dei Rep ...Sta suscitando sdegno e collera in Israele il presunto stupro di una ragazza di 16 anni da parte di oltre 30 uomini in un albergo ad Eilat - località marina di vacanze nel sud del Paese - sul quale la ...