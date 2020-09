"Nessuna costrizione delle ragazze a Villa Inferno: né fisica, né psicologica" (Di venerdì 4 settembre 2020) Luca Cavazza, l’ex candidato alle regionali con la Lega in Emilia-Romagna ora ai domiciliari, attraverso i suoi avvocati respinge ogni accusa. Davide Bacci, l’imprenditore proprietario di ‘Villa Inferno’ finito in carcere, sceglie di non rispondere al giudice, mentre i suoi legali si preparano a dare battaglia chiedendo che i processi vengano fatti nella “sede opportuna” e cioè le aule di giustizia.Dopo l’esecuzione delle sette misure cautelari a Bologna nell’inchiesta sui festini a base di cocaina e la presunta induzione alla prostituzione di ragazze, tra cui una 17enne, iniziano a delinearsi le linee difensive degli indagati. Secondo l’accusa, basata sulle dichiarazioni della ragazza e alcuni riscontri investigativi, Cavazza era l’uomo con il ... Leggi su huffingtonpost

