Neonato Morto a Salerno: Taglio alla Testa Fatale, È Stato Gettato dalla Finestra Dopo il Parto (Di venerdì 4 settembre 2020) Secondo le prime indagini sarebbe Stato lanciato fuori dalla Finestra del secondo piano, i medici confermano che la ferita alla Testa potrebbe essere stata la causa di morte. Era stata trovata morta nel pomeriggio di mercoledì due settembre in una aiuola nei pressi di un palazzo nel paese di Roccapiemonte nel Salernitano. Si trattava di una neonata con il cordone ombelicale ancora attaccato, individuata per caso da dei residenti del luogo. Secondo le prime indagini la piccola sarebbe stata gettata dal secondo piano Dopo essere stata Partorita, e la ferita alla Testa con cui è stata trovata secondo i medici le dovrebbe essere Stato Fatale. I genitori della bimba sono stati ... Leggi su youreduaction

