Neonata morta, sotto accusa la famosa mamma: è un volto noto della Tv (Di venerdì 4 settembre 2020) Le foto a fine articolo. Un volto noto del web e della televisione sta affrontando un processo durissimo. È accusata della tragica scomparsa della sua Neonata morta. Una donna di 35 anni deve rispondere delle accuse della morte della figlioletta di soli 7 mesi. Lei si chiama Fiori Giovanni ed è molto nota per il suo lavoro di speaker e di motivatrice. L’episodio risale allo scorso 18 luglio a Southbank, nei pressi di Melbourne, in Australia. La Giovanni avrebbe lasciato incustoditi i suoi due bambini nella vasca da bagno e questo ha portato la Neonata morta a morire per l’appunto annegata. I paramedici giunti sul posto non hanno potuto ... Leggi su howtodofor

infoitinterno : «La neonata trovata morta a Roccapiemonte buttata dalla finestra» - infoitinterno : Neonata trovata morta a Roccapiemonte. Le prime ipotesi degli inquirenti: 'Lanciata dal secondo piano' - infoitinterno : Neonata morta in Campania. L'hanno lanciata dalla finestra: la testimonianza - infoitinterno : Neonata morta a Roccapiemonte: domani saranno ascoltati i genitori - ottopagine : Neonata morta: 'La chiameremo Maria, come la Vergine' #Roccapiemonte -