“Nel centrosinistra c’è chi vuole dare un colpo al governo con il No al referendum”. L’accusa di Andrea Orlando alla festa del Pd (Di venerdì 4 settembre 2020) “Il referendum è una cosa e il governo è un’altra, ma il modo in cui si commenta il No in aree del centrosinistra è quello di dare un colpo al governo”. Per il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, intervenuto alla festa dell’Unità a Modena, c’è una strategia politica precisa dietro alle ultime dichiarazioni di alcuni esponenti del partito (e della maggioranza che sostiene il premier Giuseppe Conte) sul taglio degli eletti. Il suo timore è che dentro al Pd ci sia qualcuno al lavoro per cambiare maggioranza. Parole ancora più dure rispetto a quelle più generiche pronunciate solo pochi giorni fa dal segretario dem Nicola Zingaretti, secondo cui il No al ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaffaeleFitto : Nel 2015 c'era chi sosteneva che avrebbe riaperto i reparti chiusi. In questi 15 anni il centrosinistra che ha gove… - Linkiesta : In Puglia la candidatura di @ivanscalfarotto ha creato una spaccatura nel centrosinistra: da una parte il PD con Mi… - chrcapuano : RT @fattoquotidiano: “Nel centrosinistra c’è chi vuole dare un colpo al governo con il No al referendum”. L’accusa di Andrea Orlando alla f… - alkhimiyah : RT @fattoquotidiano: “Nel centrosinistra c’è chi vuole dare un colpo al governo con il No al referendum”. L’accusa di Andrea Orlando alla f… - Fusillide : RT @AlbertoLetizia2: Ho appena saputo che #Lorenzoni, candidato presidente per il centrosinistra nel #Veneto, è positivo al #coronavirus. A… -

Ultime Notizie dalla rete : “Nel centrosinistra L'Opinione delle Libertà L'Opinione