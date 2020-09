‘Ndrangheta, il paese di Malpensa da trent’anni in mano allo stesso clan. Tra omicidi, minacce, omertà e voti comprati (Di venerdì 4 settembre 2020) Un sindaco arrestato per corruzione, un consigliere comunale accusato di far da autista a boss calabresi, un’assessora (alla Cultura) che – a quanto emerge dalle carte – ha guadagnato il posto in giunta come contropartita di un bel pacchetto di voti. E poi vigili e funzionari pubblici pronti a vendersi, auto di funzionari comunali in fiamme, saracinesce saltate in aria, cittadini terrorizzati e strangolati da estorsioni, usura, minacce e soprusi nell’ambito delle loro attività economica. Per non parlare degli almeno quattro omicidi di mafia registrati negli anni 2000. E’ la lunga storia nera di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, il Comune, unito con Ferno, che vanta nel suo territorio l’aeroporto intercontinentale di Malpensa. Quella scattata il 3 settembre è ... Leggi su ilfattoquotidiano

