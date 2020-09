NBA Playoff 2020, Miami Heat-Milwaukee Bucks in tv: data, canale e orario gara-3 (Di venerdì 4 settembre 2020) Miami Heat-Milwaukee Bucks, gara-3 valida per il secondo turno dei Playoff NBA 2020. Il secondo atto è stato sostanzialmente deciso da un episodio: il fallo a tempo scaduto di Giannis Antetokounmpo su Jimmy Butler. L’ex 76ers è stato mandato in lunetta e con due liberi segnati ha portato la serie sul 2-0 per la banda di Spoelstra, nonostante la partita da 29 e 14 rimbalzi del Greek Freak. Ci si aspetta una reazione da parte dei Bucks, soprattutto per quanto riguarda il rendimento dall’arco dopo aver toccato un misero 28% in gara-2: un 3-0 per gli avversari saprebbe già di titoli di coda, dato che nessuna squadra nella storia ha mai rimontato tre partite di svantaggio. Appuntamento a partire dalle ore ... Leggi su sportface

SkySportNBA : ULTIM'ORA I PLAYOFF RIPRENDONO DOMANI SERA DOPO 3 GIORNI DI STOP. LO ANNUNCIANO NBA E NBPA IN UN COMUNICATO CONGIUNTO #SkyNBA #NBA - clape87 : Su @esquireitalia i #top5 del primo turno degli #NBAPlayoffs - sportli26181512 : NBA, l’MVP dei playoff: i migliori giocatori secondo Bleacher Report: Sono tanti i volti e i protagonisti di questi… - Fprime86 : RT @rprat75: La mia preview di Lakers-Rockets. La coppia di fenomeni LeBron-Davis contro la coppia di talenti di Los Angeles Harden-Westbro… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff Gli assi LeBron-Davis contro i re Harden-Westbrook: cosa aspettarsi da Lakers-Rockets La Gazzetta dello Sport I top del primo turno dei Playoff NBA

Con alcune delle semifinali di Conference già entrate nel vivo - i Raptors evitano per un soffio lo 0-3 contro i Celtics grazie al buzzer beater di Anunobi, i Clippers hanno già messo le cose in chiar ...

Basket Nba: Toronto si salva sulla sirena contro Boston, i Clippers spazzano via Denver

Rimane viva la serie tra Toronto e Boston nei Playoff Nba. I Raptors vanno infatti a un passo dal ko in Gara-3, ma riescono a vincere per il rotto della cuffia contro i Celtics con il punteggio di 104 ...

Con alcune delle semifinali di Conference già entrate nel vivo - i Raptors evitano per un soffio lo 0-3 contro i Celtics grazie al buzzer beater di Anunobi, i Clippers hanno già messo le cose in chiar ...Rimane viva la serie tra Toronto e Boston nei Playoff Nba. I Raptors vanno infatti a un passo dal ko in Gara-3, ma riescono a vincere per il rotto della cuffia contro i Celtics con il punteggio di 104 ...