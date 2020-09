Nations League, l’Italia debutta con un pareggio. 1-1 contro la Bosnia (Di venerdì 4 settembre 2020) Nations League, Italia-Bosnia 1-1: gli Azzurri debuttano con un pareggio. Sensi risponde a Dzeko. FIRENZE – Nations League, Italia-Bosnia 1-1. Partenza a rilento per la squadra di Roberto Mancini che non va oltre il pareggio contro Dzeko e compagni. Proprio l’attaccante della Roma ha sbloccato il match con Sensi che ha firmato l’1-1 poco dopo. Nations League, Italia-Bosnia 1-1: Sensi risponde a Dzeko Italia-Bosnia 1-1 Marcatori: 58′ Dzeko (B), 68′ Sensi (I) Italia (4-3-3): Donnarumma G.; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Pellegrini Lo. (86′ Kean), Sensi, Barella; Chiesa (71′ Zaniolo), Belotti ... Leggi su newsmondo

Firenze, 4 settembre 2020 - Esordio in Nations League per la Nazionale italiana che affronta a Firenze la Bosnia-Erzegovina. L'Italia di Roberto Mancini, trecento giorni dopo l'ultimo impegno, torna ...

Calcio, Nations League 2020: Italia fermata dalla Bosnia-Herzegovina, vince l’Olanda

Nuova giornata di gare nella Nations League di calcio 2020, che visto disputarsi questa sera ben otto partite, valide per le Leghe A, B e C, con tanti gol messi a referto. Andiamo dunque ad analizzare ...

