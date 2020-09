Nations League, Italia-Bosnia finisce 1 a 1. Gol di Dzeko in avvio di ripresa, poi il pari di Sensi (Di venerdì 4 settembre 2020) La Nazionale Italiana non va oltre l’1-1 contro la Bosnia-Erzegovina nell’esordio nel gruppo A di Nations League disputato allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Un pareggio che interrompe la scia di 11 successi consecutivi del ct Roberto Mancini. Al 12′ della ripresa a segnare il primo gol è Dzeko, poi al 22′ il pari di Sensi grazie alla deviazione di un difensore della Bosnia. Inutile l’assalto finale degli azzurri. Il commento di Mancini al termine della partita: “Manca solo la brillantezza”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Nations League LIVE Italia-Bosnia 1-1, Nations League DIRETTA: deludente pareggio per gli azzurri. Pagelle e highlights

20.20 Le partite della fase a gironi della Nations League 2020/2021 si giocheranno nelle seguenti date: 3/4/5 e 6/7/8 settembre; 10/11 e 13/14 ottobre; 14/15 e 17/18 novembre 2020. 20.17 La seconda ...

Italia-Bosnia Erzegovina 1-1: risultato, sintesi e tabellino

Via alla nuova stagione di Nations League. Ripartono gli impegni delle Nazionali, con gli azzurri che sono impegnati nel gruppo 1 della Lega A di Nations League. Esordio casalingo per il club allenato ...

