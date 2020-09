Nations League, Italia-Bosnia 1-1. Sensi pareggia il gol di Dzeko (Di sabato 5 settembre 2020) Si interrompe dopo 11 vittorie consecutive la marcia della Nazionale di Roberto Mancini, fermata dalla Bosnia Erzegovina sull`1-1 nella prima gara della UEFA Nations League. A Firenze gli Azzurri controllano la partita in un primo tempo povero di emozioni, vanno sotto a inizio ripresa per il gol di Dzeko, pareggiano con Sensi, ma non riescono a completare la rimonta, rischiando anche di subire in un paio di occasioni la rete del 2-1. Dieci mesi dopo l`ultima gara disputata con l`Armenia agli Azzurri è mancata un po` di brillantezza, complice una condizione fisica che non può essere ottimale e un`avversaria coriacea, chiusa in difesa e pronta a ripartire sfruttando la fisicità e il talento di Edin Dzeko. Il ct Mancini schiera ... Leggi su ilfogliettone

