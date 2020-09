Nations League: Bonucci, dopo 10 mesi non era facile (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 04 SET - "Siamo stati sfortunati sul gol preso, abbiamo peccato un po' di frenesia nel voler trovare il gol a tutti i costi. Serviva un po' più di pazienza e cercare l'uno contro uno ... Leggi su corrieredellosport

bonucci_leo19 : Allenamento in vista dell’esordio in Nations League #LB19 #VivoAzzurro - Vivo_Azzurro : #NationsLeague ?? Finisce in parità il primo impegno degli #Azzurri in Nations League, secondo gol in #Nazionale per… - DiMarzio : #ItaliaBosnia, le scelte di #Mancini - LaStampa : Azzurri poco brillanti e con poche idee nella gara disputata al Franchi. - RaiSport : L'#Olanda vince all'esordio, 1-0 alla #Polonia Ad #Amsterdam decide #Bergwijn nella ripresa ??… -