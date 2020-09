Napoli, venerdì 11 test col Pescara al San Paolo (Di venerdì 4 settembre 2020) Napoli - Il Napoli ha fissato una terza amichevole precampionato. Dopo il ritiro a Castel di Sangro e le due amichevoli in Abruzzo, la squadra azzurra allenata da Gennaro Gattuso affronterà un nuovo ... Leggi su corrieredellosport

