Napoli, ritorna il Bike Festival: in bici per riscoprire la città (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Napoli Bike Festival torna a settembre. Dopo la cancellazione di tutti gli eventi nella scorsa primavera a causa del lockdown, la kermesse, organizzata da “Napoli pedala”, si rinnova con una nuova formula estesa e rispettosa della fase di attenzione in cui viviamo. Quartier generale, sarà il centro storico della città. Precisamente, la Galleria Principe Di Napoli e piazza del Museo Archeologico Nazionale, che si fonderanno in un unico hub e accoglieranno piccoli e grandi sognatori rigorosamente in bici. Gli appuntamenti, ancora in fase di rifinitura si terranno dal 13 al 27 settembre. Il primo evento, tra i più attesi, è quello inaugurale, con un “Bike Tour” ... Leggi su anteprima24

HorecaNewsit : 'San Genna'...Un dolce per San Gennaro': ritorna il pastry contest dedicato al patrono di Napoli… - antorendina : Lombardo astutamente ci distrae con i suoi tweet per far passare in secondo piano il passaggio al modulo 4-2-3-1 gi… - SeedUp2015 : SMAU 2020 ?? Ritorna la fiera più importante sull'innovazione in Italia ???? Prossime tappe: Milano e Napoli Noi ci… - 2Ingredienti : Ritorna presso i giardini di Villa Diamante a Napoli, il “Festival degli Artisti del gusto” - Scisciano : Esce “LIVE NOW”, il nuovo singolo di Mari Conti [Video]: Napoli, 1 Settembre – Ritorna Mari Conti con un nuovo sing… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ritorna Napoli, ritorna il Bike Festival: in bici per riscoprire la città anteprima24.it Napoli, il Grenoble ai tempi del Covid: lezioni al via, raddoppiate le classi

Protocollo severo e una serie di norme da rispettare insieme con un'autocertificazione che i genitori degli oltre duecento alunni del Grenoble, la scuola francese a Napoli, hanno dovuto firmare per ot ...

Pietrarsa Express 2020: un suggestivo viaggio nel treno d’epoca fino al Museo Ferroviario

Un suggestivo viaggio nel tempo a bordo dei treni d’epoca dalla Stazione di Napoli fino al Museo Ferroviario in occasione di Pietrarsa Express 2020! Dopo l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ...

Protocollo severo e una serie di norme da rispettare insieme con un'autocertificazione che i genitori degli oltre duecento alunni del Grenoble, la scuola francese a Napoli, hanno dovuto firmare per ot ...Un suggestivo viaggio nel tempo a bordo dei treni d’epoca dalla Stazione di Napoli fino al Museo Ferroviario in occasione di Pietrarsa Express 2020! Dopo l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ...