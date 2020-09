Napoli, Ghoulam esalta Osimhen: “Si divertirà con Mertens e Insigne” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Napoli continua la sua preparazione in vista della prossima stagione. Gli azzurri sono reduci dall'amichevole contro il Teramo, terminata 4-0 con una tripletta dello scatenato Victor Osimhem.DIVERTIMENTOProprio del nuovo acquisto ha parlato Faouzi Ghoulam ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo lavorando bene. Non siamo abituati al 4-2-3-1 ma stiamo migliorando. Osimhen è un grande giocatore, si divertirà con Mertens, Insigne e Lozano alle sue spalle. Speriamo faccia tanti gol, è molto importante il suo ruolo, quello del numero 9, per i tifosi del Napoli".INCIDENTE PICCANTE PER L’EX COMPAGNA DI UN CALCIATORE Napoli, Ghoulam esalta Osimhen: “Si divertirà con Mertens e Insigne” ... Leggi su itasportpress

