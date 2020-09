Napoli, Gattuso: «Felice del ritiro, abbiamo lavorato tanto e bene» (Di sabato 5 settembre 2020) Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell’amichevole contro il Teramo Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell’amichevole contro il Teramo. Ecco le sue dichiarazioni: ritiro – «Si è respirata un’aria diversa, bello vedere gente allo stadio e per gli allenamenti. abbiamo lavorato tanto e siamo stati fortunati a trovare queste strutture. Ringrazio tutti. Sono molto contento. abbiamo lavorato molto bene in questo ritiro. Con il Covid il mondo è cambiato, rispettiamo le scelte della società. Vorrei tanti giocatori, ma mi devo accontentare. ... Leggi su calcionews24

