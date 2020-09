“Napoli al pianoforte”: Piano City torna dal 7 al 13 settembre in 32 location storiche e artistiche (Di venerdì 4 settembre 2020) Sono numeri importanti quelli della settima edizione di Piano City Napoli 2020 annullata a marzo causa Covid-19 e riprogrammata dal 7 al 13 settembre con il titolo Napoli al Pianoforte. Sette giorni di eventi anziché quattro, 145 eventi, 32 location per la manifestazione nata da un’idea del pianista tedesco Andreas Kern, che organizzò a Berlino nell’ottobre 2010 la prima edizione poi diventata un format replicato in molte città: nel capoluogo partenopeo è approdata nel 2013 grazie alla storica Ditta Alberto Napolitano Pianoforti di Piazza Carità. Piano City Napoli 2020 è finanziato e promosso dalla Regione Campania, con il supporto della Scabec Spa, nell’ambito del progetto “Creator ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : “Napoli pianoforte”