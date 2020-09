Naike Rivelli, al vetriolo sul Festival di Venezia: l’accusa è pesante (Di venerdì 4 settembre 2020) Naike Rivelli torna con un nuovo post su instagram e questa volta le sue parole sono rivolte al Festival di Venezia che si sta svolgendo in questi giorni. foto facebookE’ un post molto critico quello della famosa figlia di Ornella Muti che proprio in questi giorni più volte si è trovata a parlare dell’aumento dei contagi dei casi Covid e che ancora una volta si trova contrariata. Questa volta le sue parole sono rivolte proprio alla manifestazione che si sta svolgendo in questi giorni e che riguarda la Mostra del Cinema di Venezia. Ecco le sue parole. Naike Rivelli attacca il Festival di Venezia: “Si rischiano dei contagi” (fonte foto: GettyImages)Naike ... Leggi su chenews

Affaritaliani : Naike Rivelli nuda in balcone e lato B da sotto: scatti da censura. FOTO - Affaritaliani : Naike Rivelli, completamente nuda in balcone: lato B dal basso. Ma come è messa? FOTO - Affaritaliani : Naike Rivelli, completamente nuda in balcone: lato B dal basso. Ma come è messa? FOTO - Affaritaliani : Naike Rivelli, lato B fotografato da sotto: scatti da censura. FOTO - zazoomblog : Barbara D’Urso sfottuta da Naike Rivelli: gambe aperte e… - #Barbara #D’Urso #sfottuta #Naike -

Ultime Notizie dalla rete : Naike Rivelli Naike Rivelli, completamente nuda in balcone: lato B dal basso. Ma come è messa? FOTO Affaritaliani.it Naike Rivelli, completamente nuda in balcone: lato B dal basso. Ma come è messa? FOTO

Il profilo instagram di Naike Rivelli è pieno di scatti hot, che fanno continuamente girare la testa ai suoi followers. Nell'ultimo, a stupire non è solo in nudo integrale, ma la posizione assunta dal ...

Naike Rivelli, lato B fotografato da sotto: scatti da censura. FOTO

La figlia di Ornella Muti torna ad incendiare i social con scatti super sexy. Protagonista delle immagini il suo lato B perfetto. A caratterizzare gli ultimi post una particolarità: il suo fondoschien ...

Il profilo instagram di Naike Rivelli è pieno di scatti hot, che fanno continuamente girare la testa ai suoi followers. Nell'ultimo, a stupire non è solo in nudo integrale, ma la posizione assunta dal ...La figlia di Ornella Muti torna ad incendiare i social con scatti super sexy. Protagonista delle immagini il suo lato B perfetto. A caratterizzare gli ultimi post una particolarità: il suo fondoschien ...