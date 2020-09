Musumeci torna all’attacco: “Su Lampedusa il governo ha deciso senza di noi. Misure inadeguate” (Di venerdì 4 settembre 2020) Nello Musumeci non molla. E punta l’indice contro Palazzo Chigi che con l’ultimo decreto ha scavalcato la Regione Siciliana. “Valuteremo le Misure varate dal governo centrale su Lampedusa non appena sarà pubblicato il relativo decreto”. Scrive su Facebook il governatore siciliano. “Anche perché a Roma, in violazione dello Statuto autonomistico, hanno ritenuto di deliberare in assenza del presidente della Regione. Su una materia di interesse regionale“. Musumeci: il governo ha deliberato senza di noi Non sembra soddisfatto dall’esito dell’incontro con il premier Conte insieme al sindaco di Lampedusa-. “Da quanto apprendiamo dalla stampa, sembrano esserci ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Musumeci torna all’attacco: “Su Lampedusa il governo ha deciso senza di noi. Misure inadeguate”… - ValentinaMucar2 : @Musumeci_Staff ma che dobbiamo fare? La vogliamo vietare sto manifestazione al posto di continuare a rompere la mi… - Wortuche : @Musumeci_Staff @ruggerorazza @Regione_Sicilia Ecco ti hanno dato 2 munti di notorietà, torna a fare il nulla che q… - RosannaMariell1 : @Musumeci_Staff @1000_best @ruggerorazza @Regione_Sicilia Andà via in un sac, tornà indrè in un baul Tempo perso - NelloSesso : @DSantanche @Musumeci_Staff Vediamo come torna dalla riunione con il premier -

Ultime Notizie dalla rete : Musumeci torna Migrante morto a Siculiana, Lamorgese: "Disposto alleggerimento del centro". Musumeci: "Svuota Giornale di Sicilia Migrante morto a Siculiana, Lamorgese: "Disposto alleggerimento del centro". Musumeci: "Svuotate gli hotspot"

Arriva a Roma l'eco della tragedia di Siculiana, dove un migrante in fuga dal centro di accoglienza è morto investito da un'auto, mentre tre agenti che lo inseguivano sono rimasti feriti. "Il minister ...

Guasto al traghetto ‘Lampedusa’, Falcone “C’è ipotesi rescissione contratto con Siremar”

“Fermo restando che la nave Lampedusa è stata riparata e che la situazione, dalle 20 di oggi, sarà tornata alla normalità, il nuovo allarme lanciato dal sindaco Totò Martello ci vede molto attenti nel ...

Arriva a Roma l'eco della tragedia di Siculiana, dove un migrante in fuga dal centro di accoglienza è morto investito da un'auto, mentre tre agenti che lo inseguivano sono rimasti feriti. "Il minister ...“Fermo restando che la nave Lampedusa è stata riparata e che la situazione, dalle 20 di oggi, sarà tornata alla normalità, il nuovo allarme lanciato dal sindaco Totò Martello ci vede molto attenti nel ...