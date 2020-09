Mustang Cobra Jet 1400 - La muscle car elettrica che impenna come una dragster - VIDEO (Di venerdì 4 settembre 2020) Una Mustang così non si era mai vista nei 55 anni di storia della celebre pony car: con una potenza di picco di 1502 CV, il prototipo Cobra Jet 1400 ha appena fatto segnare un tempo di soli 8,27 secondi nel classico quarto di miglio (circa 402 metri), con una velocità duscita di 168 miglia orarie (270 km/h): numeri da hypercar, che superano quelli già notevoli registrati pochi giorni fa dalla Lucid Air. elettrica. Proprio come la berlina californiana, questa muscle car è lennesima dimostrazione delle potenzialità sportive dei powertrain a emissioni zero, al pari di unaltra elettrica ad alte prestazioni dellOvale Blu, la Mustang Mach-E 1400 svelata a luglio. La coupé è stata sviluppata ... Leggi su quattroruote

