Musei Civici, prima domenica mese gratis per tutti (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – Il 6 settembre, prima domenica del mese, ingresso gratuito per tutti nei Musei Civici di Roma Capitale e nelle aree archeologiche dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su via dei Fori Imperiali) dalle 8.30 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.00) e del Circo Massimo dalle 9.30 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.00) con prenotazione allo 060608 e nei Tourist Infopoint. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con i servizi museali di Ze’tema Progetto Cultura, fa parte del programma di Romarama. È escluso dalla gratuita’ lo spettacolo Viaggio nei Fori, a ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card. Le visite saranno ... Leggi su romadailynews

Da lunedì 14 settembre si ampliano gli orari di apertura dei musei civici fiorentini, per venire incontro alle numerose richieste di cittadini e turisti e nelle prossime settimane sarà garantito il pi ...

Ben 900 partecipanti al Premio Mestre di Pittura 2020 contro i 400 del 2019. Un successo clamoroso, tanto più se si pensa che per mesi, a causa del lockdown, nemmeno si sapeva se l’edizione di quest’a ...

