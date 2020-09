Mulan è disponibile anche su Amazon Fire TV: accordo raggiunto con Disney+ (Di sabato 5 settembre 2020) Mulan è disponibile, ad un prezzo aggiuntivo, sulla piattaforma Disney+ e, in seguito ad un accordo raggiunto nelle scorse ore, adesso lo è anche su Amazon Fire TV. La versione premium (quindi ad un costo aggiuntivo) di Mulan è da oggi disponibile all'acquisto all'interno dell'app Disney+ su dispositivi Amazon Fire TV e Fire Tablet. L'annuncio è arrivato direttamente dalle due società, a seguito di una lunga contrattazione tra le parti. Non sono stati rilasciati dettagli riguardanti l'accordo raggiunto da Amazon e Disney+, ma questo colma un'importante ... Leggi su movieplayer

