Mottola: festival internazionale della chitarra, da oggi Ventottesima edizione (Di sabato 5 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: È un giorno carico di emozioni. Sabato 5 settembre, al via la XXVIII edizione del festival internazionale della chitarra- Città di Mottola. Una programmazione in modalità online e gratuita- per far fronte all’emergenza Covid-19- con tre appuntamenti giornalieri sino al 13 settembre (ore 11, 17 e 19 tra master class, conferenze e concerti). Tra gli ospiti speciali, Roberto Aussel che sabato e domenica sarà impegnato in una master class. Nato a La Plata (Argentina), ha vinto i primi premi dei più prestigiosi concorsi internazionali e il prestigioso Prix Konex de Platine. Si esibisce in tutto il mondo e dirige la collezione di musica per chitarra dell’editore Henry Lemoine. ... Leggi su noinotizie

