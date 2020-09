Mostra di Venezia, Favino: “Salvini alla prima del mio film sul terrorismo? Non è un’opera manipolabile” (Di venerdì 4 settembre 2020) Mostra di Venezia 2020, Pierfrancesco Favino su Matteo Salvini “Non l’ho invitato personalmente, viene in forma privata e nessuno può impedirgli di entrare al cinema. Non credo che avremo modo di incontrarci”. Pierfrancesco Favino commenta la visita di Matteo Salvini alla Mostra del Cinema di Venezia. Il leader della Lega sarà presente in sala alla proiezione di “Padrenostro”, il film che ripercorre il passato familiare del regista Claudio Noce il cui padre, Alfonso Noce, impersonato da Favino, vicequestore a Roma, morì nel dicembre 1976 vittima di un attentato da parte dei Nuclei Armati Proletari. L’attore romano su Salvini dice ancora: “Conoscendo la sua ... Leggi su tpi

DiodatoMusic : Sorrido alla meraviglia di questa città e della Mostra del Cinema che quest’anno ha ancora più forza e importanza.… - WeCinema : #Venezia77: nel segno delle donne e dell’amore per il cinema. Tilda Swinton accolta dalla madrina Anna Foglietta in… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #CerimoniadiApertura #Venezia77 'Dichiariamo ufficialmente aperta la 77.a Mostra Internazionale… - erfan_rashid : - QuotidianPost : Giulia de Lellis star (social) alla Mostra di Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra Venezia Mostra del Cinema di Venezia, programma del 4 settembre ANSA Nuova Europa Cna, 4 film di associati alla Mostra del cinema di Venezia: 2 da Napoli (sui tesori del Mann e su James Senese)

"Quest'anno al Festival di Venezia, il primo grande appuntamento cinematografico dopo la pandemia, c'è anche tanta Cna. Sono ben quattro, infatti, i film ...

Milano Movie Week 2020: una settimana di proiezioni ed eventi

Al via Milano Movie Week 2020, terza edizione della settimana dedicata alla settima arte promossa e coordinata dal Comune di Milano. La kermesse chiude la programmazione del palinsesto culturale estiv ...

"Quest'anno al Festival di Venezia, il primo grande appuntamento cinematografico dopo la pandemia, c'è anche tanta Cna. Sono ben quattro, infatti, i film ...Al via Milano Movie Week 2020, terza edizione della settimana dedicata alla settima arte promossa e coordinata dal Comune di Milano. La kermesse chiude la programmazione del palinsesto culturale estiv ...