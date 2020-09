Mostra del Cinema di Venezia, Greta Thunberg si collega dalla sua scuola: “Il Covid non fermi la lotta al cambiamento climatico” (Di venerdì 4 settembre 2020) “La crisi del Covid ha colpito tutti, sconfiggere il virus è una priorità, non si possono gestire due crisi insieme: per questo le questioni ambientali, la lotta sul Climate change è stata messa in pausa, invece dobbiamo capire che è urgente e non si può mollare se vogliamo avere un futuro”. Così Greta Thunberg in collegamento durante un intervallo delle lezione di scuola con la conferenza stampa tenutasi al Lido di Venezia per il film di Nathan Grossman “Greta”, incentrato proprio sulla storia della giovanissima attivista svedese che ha lanciato il movimento studentesco internazionale Fridays for Future L'articolo Mostra del Cinema di ... Leggi su ilfattoquotidiano

A questa storia singolare è dedicata la mostra 'Venezia e lo Studio Glass americano' che si aprirà il 6 settembre alla Fondazione Cini. Abbiamo intervistato Lino Tagliapietra, maestro del vetro, ...

Ancora in rialzo in Borsa le azioni di Tiscali dopo l'accordo con Tim su Fiber Cop. Il Cda fa i primi conti sull'impatto dell'intesa. Contratti vincolanti entro il 31 ottobre Nel risiko delle telecomu ...

