Mostra del Cinema di Venezia 2020, ecco Padrenostro con Pierfrancesco Favino. Un film che spiazza le più banali attese (Di venerdì 4 settembre 2020) Anni di piombo, ma anche no. Padrenostro (tutto attaccato), primo film italiano in Concorso a Venezia 77, è il titolo storico/drammatico che spiazza le più banali attese. Pur mettendo al centro della drammaturgia un attentato terroristico – quello subito nel dicembre del 1976 a Roma dal vicequestore Alfonso Noce, padre del regista Claudio – poi svicola abilmente dall’oramai frusto scontro ideologico vittime vs. colpevoli per un terreno più intimo e simbolico. Più che Buongiorno, notte, insomma, è un Buongiorno papà (che non ci sei mai). Questione di generazioni. Lo ha già affermato più volte Pierfrancesco Favino – che il progetto Padrenostro l’ha fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

