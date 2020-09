Morto Ciro Campagna, il 19enne Investito Mentre Lavorava per Aiutare gli Altri (Di venerdì 4 settembre 2020) Il tragico incidente lo aveva ucciso durante un’operazione dei vigili del fuoco, ora è stata organizzata una raccolta fondi per la madre e la sorellina. Era stato coinvolto in uno sfortunato incidente il 29 agosto sulla A16, e purtroppo nella serata di ieri è Morto a seguito dei gravi traumi. Si tratta di Ciro Campagna, giovane di soli 19 anni che stava prendendo parte ad un intervento dei vigili del fuoco per conto della protezione civile di cui faceva parte, il gruppo si stava occupando di spegnere un incendio sulla Napoli-Canosa. Purtroppo un’auto di passaggio lo aveva Investito violentemente e le sue condizioni sono risultate subito gravi, era stato così trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia per il ricovero. I colleghi erano rimasti giorni al suo fianco con la ... Leggi su youreduaction

È morto Ciro, il giovane volontario investito in autostrada. Sarà allestita camera ardente nell'aula consiliare del Comune di Foggia

Ciro muore da volontario in servizio a 19 anni, il lutto della Misericordia di Poggiomarino

Ciro Campagna, 19 anni, è morto dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, dopo essere stato investito sabato 29 agosto lungo l’autostrada A16, nei pressi di Cerignola, in provincia di Foggia. Ciro, ...

