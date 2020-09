"Morta di paura, piangevo dietro le quinte": giorni terribili nei camerini Rai, la drammatica confessione di Mara Venier (Di venerdì 4 settembre 2020) Riparte anche lei, Mara Venier. Che andrà in onda con Domenica in. Dopo un anno televisivo difficile per tutti, la Venier si racconta al Corriere della sera. E, ricordando i drammatici momenti del lockdown, dice: “Una domenica non sono andata in onda, non me la sentivo, ho avuto paura. I vertici mi hanno capita, Salini mi ha detto: sei libera di scegliere ma sappi che non sei “una” conduttrice della Rai, ora rappresenti la Rai in un momento in cui deve parlare al cuore delle persone. Lì ho pensato: è vero, ho un'età a rischio, la paura è tanta ma il pubblico in questi anni mi ha dato così tanto che ora, non mi ha fatto mai sentire sola. Ora devo esserci io per loro”. Le prime domeniche di lockdown sono state difficilissime per tutti i ... Leggi su liberoquotidiano

