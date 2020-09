Monza libere 1, volano le Mercedes di Bottas e Hamilton. Verstappen si gira. Ferrari, Leclerc 11° (Di venerdì 4 settembre 2020) Si comincia anche a Monza nel segno delle Mercedes. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton si sono messi in testa alla lista dei tempi delle prime libere del GP d'Italia, disputate stamattina a Monza. ... Leggi su gazzetta

SkySportF1 : A MONZA SI COMINCIA! ?? Seguiteci per tutti gli aggiornamenti delle libere dell'#ItalianGP #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Cosa aspettarci dal venerdì di libere a Monza #ItalianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ? @Max33Verstappen a muro in uscita della Ascari (-50’ ?? #FP1) Ma la retromarcia risolve tutto ?? Il LIVE ?… - weikai615 : RT @BerrageizF1: #F1 #FUnoAT #ItalianGp???? Update dopo 45 minuti di libere 1 #Leclerc #Ferrari #SF1000 #Monza - discoradioIT : F1: GP ITALIA, BOTTAS PRECEDE HAMILTON IN PRIME LIBERE E LECLERC 11° #monza -