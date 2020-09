Monza: dalla prossima stagione il Brianteo cambierà nome. Ecco l’U-Power Stadium (Di venerdì 4 settembre 2020) Non c’è solo un grande mercato per sognare la Serie A, il Monza, neopromosso in B, ha ufficializzato che lo storico stadio Brianteo cambierà nome e dalla prossima stagione si chiamerà U-Power Stadium, nome della nota azienda leader nel settore dell’abbigliamento e calzatura da lavoro. Foto: Logo Monza. L'articolo Monza: dalla prossima stagione il Brianteo cambierà nome. Ecco l’U-Power Stadium proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

