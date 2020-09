Mister Carpisa Lello Carlino positivo al Covid: «Facilità di contagio impressionante, penso che il virus arrivi dai giovani» (Di venerdì 4 settembre 2020) «Una persona positiva come me poteva mai risultare negativo al test per il Covid 19? Ho preferito annunciare la mia positività perché giravano troppe voci. Ma sto bene».... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Mister Carpisa Mister Carpisa Lello Carlino positivo al Covid: «Facilità di contagio... Il Mattino