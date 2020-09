Miss Italia 2020, domenica 13 settembre le selezioni di Miss Roma: ecco chi sono le 15 bellissime concorrenti (Di sabato 5 settembre 2020) Si terranno domenica 13 settembre le selezioni per Miss Roma 2020. L’importante evento del Concorso Miss Italia si svolgerà a Villa Torlonia, dopo esattamente 30 dallo storico spettacolo del 1990. 15 bellissime concorrenti, nate e/o residenti a Roma oppure nel territorio della Città Metropolitana di Roma, saliranno nella suggestiva passerella allestita difronte al Teatro delle Acque per aggiudicarsi l’ambito titolo storico di Miss Roma 2020. Per l’occasione le Miss sfileranno con i suggestivi abiti di Alta Moda delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

