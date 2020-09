Milano: Sala, 'lavoreremo su caro affitti, a ottobre progetto collettivo' (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 set. (Adnkronos) - Il mandato di Giuseppe Sala a Milano "non è finito" e il sindaco vuole coinvolgere i cittadini in un progetto collettivo, chiedendo a loro come vorrebbero cambiare la città. In un lungo post su Facebook il sindaco elenca le "idee chiare" e quanto programmato finora (ex scali, Olimpiadi, metro nuove, 5G), spiegando che nei prossimi nove mesi "ci sono una serie di questioni ancora tutte da affrontare". Ad esempio, "gli affitti a Milano sono troppo alti e rischiano di portare parte della popolazione più giovane a dover lasciare la città. Una soluzione non è facile da individuare, essendo tecnicamente non semplice inserirsi in accordi tra privati. Ma ci lavoreremo, su questo e su altro". Anche ... Leggi su liberoquotidiano

