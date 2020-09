Milano ha presentato Ishikawa (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano- Una location eccezionale come la terrazza di Maio Restaurant, al 7° piano della Rinascente di Milano, ha ospitato la conferenza stampa dipresentazione ufficiale di Yuki Ishikawa. L'atleta ... Leggi su corrieredellosport

