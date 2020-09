Milano, anche Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele (Di venerdì 4 settembre 2020) Rocco Casalino, portavoce del Premier Giuseppe Conte, è ricoverato ed è stato già operato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova al momento anche Silvio Berlusconi anche Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele di Milano. Il portavoce del Premier Conte, che ha fatto carriera nel movimento 5 stelle, si è sottoposto a un intervento alla mandibola a causa di una ciste. L’ex concorrente del Grande Fratello, si trova nello stesso ospedale dove al momento è ricoverato anche Silvio Berlusconi per un aggravamento delle sue condizioni (l’ex presidente del consiglio è risultato positivo al ... Leggi su bloglive

