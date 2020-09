Milan, Chiesa è un obiettivo vero ma la Fiorentina spara alto: la situazione (Di venerdì 4 settembre 2020) L'attaccante viola piace tanto al club rossonero e soprattutto a Stefano Pioli, con cui ha già lavorato in Toscana Leggi su 90min

violanews : 'L'interessamento del Milan per Chiesa mi fa paura, può avvicinarsi alle pretese di Commisso' -… - violanews : VN - Cessione Chiesa, si muove Ramadani: contatti con Juventus e Milan. Le ultime - - Sport_Mediaset : #Milan, è #Chiesa il sogno di #Maldini e #Pioli. L'attaccante viola è pronto a lasciare Firenze: #Juve e #Inter lo… - sa_cantone : Vi dovevo una verifica approfondita su #Chiesa: continuano ad arrivarmi al momento totali smentite relative ad un p… - GreenMidnight1 : RT @saveriocamba: Sono in treno. Mi aspettano 7 ore di viaggio. Accedo all'app di Radiosportiva, un milanista in collegamento telefonico c… -