Milan, c'è il principio di accordo con il Chelsea per Bakayoko (Di sabato 5 settembre 2020) Il Milan avrebbe concordato con il Chelsea un prestito oneroso con diritto di riscatto per l'acquisto di Bakayoko Il Milan avrebbe trovato un principio di accordo con il Chelsea per l'acquisto di Bakayoko secondo quanto riportato da Sky Sport. Le due parti avrebbero trovato un accordo sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro più un diritto di riscatto a 30. La società rossonera ha inoltre già trovato un accordo con il centrocampista per l'ingaggio per il primo anno di prestito ma non per gli anni successivi in caso di riscatto da parte del Milan.

AlfredoPedulla : #Tonali, solo #Milan: presto incontro per chiudere. L’’#Inter ha comunicato di tirarsi completamente fuori. Perfett… - Glongari : L’incontro di oggi tra il #Milan e l’agente di #Florentino del #Benfica ha portato avanti la trattativa tra le part… - SkySport : Milan-Tonali, c'è l'accordo col Brescia. A un passo il colpo di calciomercato - LucaNunziata2 : Articolo di Bakayoko come sempre basato sul nulla. 2 mesi di trattative e tra Milan e giocatore non c'è ancora acco… - ArrigoFu : @mairzuc23 @pisto_gol certo che si puo' chiudere altrimenti come avrebbero fatto le altre squadre il PN del Milan è… -

