Milan, Brahim Diaz: «Molto felice di aver raggiunto questo club» – FOTO (Di venerdì 4 settembre 2020) Il nuovo acquisto del Milan, Brahim Diaz, ha espresso la propria gioia di giocare nel club rossonero dopo il primo allenamento Brahim Diaz, neo acquisto del Milan, ha scritto sul proprio profilo Instagram un messaggio in cui esprime la propria gioia per la sua nuova esperienza con la maglia rossonera. Il giocatore ha inoltre pubblicato le FOTO del suo primo allenamento svolto a Milanello. Ecco le parole del centrocampista arrivato in prestito dal Real Madrid: «Primo giorno di allenamento, Molto felice di raggiungere questo grande club» ✅ Primer día de entrenamiento 😃 Muy feliz de llegar a este gran club ... Leggi su calcionews24

AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkade… - DiMarzio : #Milan, l'annuncio ufficiale: Brahim #Diaz è un giocatore rossonero - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, visite mediche per #BrahimDiaz: lo spagnolo ha già scelto il suo numero di maglia - takeshitop : RT @ElBuffi82: @Brahim @acmilan Sì però vecio diomostro 'Ac Milan on loan' te ghe o dise a quea troia de to sorea - pino_nostro : RT @perchetendenza: 'ON LOAN': Per la bio scritta da Brahim Díaz su Instagram dopo il suo arrivo al Milan (poi modificata) -