Milan, Brahim Diaz arrivato in sede per la firma – FOTO (Di venerdì 4 settembre 2020) Lo spagnolo è pronto a mettere nero su bianco il suo accordo con il Milan Oggi è il giorno di Brahim Diaz al Milan. Dopo il tampone effettuato nella giornata di mercoledì e le visite mediche svolte ieri, il trequartista in arrivo dal Real Madrid è pronto a legarsi al club rossonero. In mattinata, intorno alle 10:00, lo spagnolo è arrivato in sede in via Aldo Rossi per mettere la firma sul contratto. Prima di lui, a Casa Milan è arrivato anche l’agente e intermediario della trattativa Edoardo Crnjar. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, visite mediche per #BrahimDiaz: lo spagnolo ha già scelto il suo numero di maglia - DiMarzio : #Milan, ecco Brahim #Diaz: 'Sono molto felice di essere qui' - DiMarzio : #Milan sempre più vicino a Brahim Diaz: le ultime - atmilan1899 : Brahim #Diaz sposa il #Milan: oggi la firma, sceglie un numero 'importante' - NicoBusc : RT @86_longo: ?? Brahim #Diaz è appena arrivato a Casa #Milan per la ? #Diaz20- 2??1?? -