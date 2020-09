Migranti scappano da centro accoglienza, uno investito e ucciso, feriti tre poliziotti (Di venerdì 4 settembre 2020) Sui Migranti in fuga e sui poliziotti è piombata però la Volkswagen Touareg che li ha travolti. Per l'eritreo non c'è stato nulla da fare, i tre agenti sono rimasti feriti Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Migranti scappano Migranti scappano da Lampedusa a bordo di un traghetto passeggeri ilGiornale.it Siculiana, la fuga dei migranti finisce in tragedia: ventenne investito e ucciso da un'auto, feriti 3 poliziotti

Tragedia nella notte a Siculiana dove un migrante in fuga dal centro d'accoglienza Villa Sikania è stato investito da un'auto ed è morto lungo la strada statale 115. Era un eritreo di 20 anni arrivato ...

Investito e ucciso un migrante che stava fuggendo dal centro di accoglienza. E' accaduto a Siculiana, nell'agrigentino, questa mattina. Feriti anche tre poliziotti che stavano cercando di prendere il ...

