Migranti: riprendono gli sbarchi a Lampedusa dopo 5 giorni senza arrivi (Di venerdì 4 settembre 2020) Si tratta di un centinaio di libici che sono stati trasferiti nell'hot spot dell'Isola ma già stracolmo e in attesa di essere svuotato, da questo pomeriggio, come promesso dal premier Conte Leggi su tg.la7

Si tratta di un centinaio di libici che sono stati trasferiti nell'hot spot dell'Isola ma già stracolmo e in attesa di essere svuotato, da questo pomeriggio, come promesso dal premier Conte ...

Migranti, nuova sommossa dei tunisini ospiti del Villa Sikania

Siculiana: le forze dell'ordine hanno avuto il loro dafare per sedare gli animi. La temperatura è ancora molto alta Una vibrante protesta, l'ennesima di una lunga serie purtroppo, nell’ex Hotel Villa ...

