Migranti, la nave per la quarantena è in rada a Lampedusa (Di venerdì 4 settembre 2020) È arrivata in rada a Lampedusa la nave della Gnv Rhapsody, messa a disposizione del Governo per ospitare la quarantena di circa 900 Migranti attualmente nel centro d'accoglienza dell'isola siciliana. In un primo momento era previsto l'attracco al molo commerciale di Cala Pisana, ma le condizioni del vento non lo hanno consentito. Adesso la nave, dopo avere superato la scogliera della Porta d'Europa, è in direzione del porto di Lampedusa. Una volta attraccata scatteranno le operazioni di svuotamento dell'hotspot. Sono un migliaio i Migranti che oggi dovrebbero lasciare la struttura. La nave si aggiunge alle due già messe a disposizione nei giorni scorsi e all'altra che è attesa per lunedì. Leggi su ilfogliettone

chetempochefa : Lo street artist #Banksy ha finanziato la Louise-Michel, una nave umanitaria impegnata nel soccorso di migranti nel… - HuffPostItalia : Banksy: 'Ho comprato una nave perché le autorità europee ignorano i migranti' - repubblica : Migranti, in azione la nave di Banksy: già salvate 89 persone nel Mediterraneo - superprincipe83 : RT @benq_antonio: #Paragone #Italexit ecco qua la nave quarantena di #Lamorgese :'l #Europa se ne frega della gestione dei #migranti' #Euro… - gianrollandi : RT @emmevilla: ?????? 'Noi non facciamo affogare le persone'. Quasi un mese di crisi in mare, con Malta che impedisce lo sbarco di migranti… -